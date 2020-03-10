جيش الاحتلال يُغلق مدخل شارع الشهداء وسط الخليل

جنود إسرائيليين - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدخل شارع الشهداء، وسط مدينة الخليل.



وأكدت وكالة (وفا) الرسمية، أن قوات الاحتلال، أغلقت مدخل شارع الشهداء الرئيسي، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج عبر الحاجز العسكري، بحجة احتفال المستوطنين بالأعياد اليهودية.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال، أغلقت شارع الشهداء عام 1994 أمام حركة المركبات الفلسطينية، في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي، ثم منعت المواطنين الفلسطينيين من المشي في الشارع نهاية عام 2000، بدعوى توفير الحماية لعشرات المستوطنين، الذين يحتلون قلب الخليل.