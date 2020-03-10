شؤون فلسطينية

هل يعود خالد مشعل لقيادة حركة حماس؟

هل يعود خالد مشعل لقيادة حركة حماس؟
القيادي البارز في حماس خالد مشعل
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
 تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، وأخرى محلية، أنباء تفيد بنية القيادي البارز في حركة (حماس) خالد مشعل، العودة ليترأس الحركة من جديد، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتخابات حماس الداخلية، واستقرار رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية بالخارج منذ فترة، فهل ذلك ممكن؟

مشعل يُخطط للعودة

أكد أشرف أبو الهول، المحلل السياسي المصري، المختص بالشأن الفلسطيني، أن عودة مشعل لرئاسة حركة حماس واردة، معللاً ذلك باقتراب انتخابات المكتب السياسي للحركة خلال عام 2020، ومشيراً إلى أنه يملك فرصة كبيرة للنجاح، لقوة وهيمنت شخصيته داخل حركة حماس.

وأضاف أبو الهول لـ"دنيا الوطن": " السيد خالد مشعل لديه علاقات في الداخل والخارج، وفي كل مكان، وأعتقد أن هذا ربما أحد أسباب خروج السيد إسماعيل هنية للخارج وبقائه، اقتراباً لانتخابات المكتب السياسي".
 
وأشار إلى أن كل التقارير والتوقعات، تؤكد أن خالد مشعل، يُخطط للعودة لقيادة الحركة في الانتخابات المقبلة، متمماً: "القضية في أن مشعل شخصية قادرة على إدارة المشهد الانتخابي عبر التأثير على الأصوات.

وأكمل: نحن نعلم أن الدكتور موسى أبو مرزوق، كان رئيساً للمكتب السياسي في البداية، وعندما اعتقلته السلطات الأمريكية، تم اختيار خالد مشعل، وقيل آنذاك إن مشعل سيتولى بشكل مؤقت ثم يعود أبو مرزوق، لكن بعد ذلك لم يُنتخب أبو مرزوق مطلقاً رئيساً للمكتب السياسي، وبعدها في محاولة لتعزيز دور الداخل تم انتخاب إسماعيل هنية، بالتالي أعتقد أن القضية كفاءة في إدارة المشهد، ولكن كفاءة في إدارة عملية الانتخابات، والتأثير في عناصر وقيادات حركة حماس بالداخل والخارج.

لمشعل علاقات عربية عديدة

في ذات السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب: من الوارد، عودة خالد مشعل لرئاسة حركة حماس في إطار الانتخابات، التي تُجرى في الحركة، خاصة وأنه يتمتع بعلاقات مع أطراف عربية عديدة، وكذلك له خبرة طويلة في إدارة هذه العلاقات، عندما كان رئيساً في الحركة في السنوات الماضية.

وأضاف حرب لـ"دنيا الوطن": "لكن هذا يبقى بإطار الانتخابات الداخلية لحركة حماس، أولاً: لأن لمشعل تجربة طويلة في رئاسة حركة حماس، وثانياً: لأن لديه علاقات مع عدد من القيادات السياسية، وثالثاً: لوجوده خارج فلسطين، وإمكانيته على الحركة أفضل من وجودة محاصراً في قطاع غزة".

وأكد أن هناك إمكانية عودته لرئاسة الحركة، خصوصاً أن هناك حديثاً بان يكون رئيس حركة حماس من الخارج، مضيفاً: "هذا عدا عن خطابة خلال السنوات الماضية، السياسي أكثر من الديني، يؤهله للعودة لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس".

وتوقع أن يكون تغير مشغل للوضع السياسي محدوداً، مردفاً يمكنه فتح حوار جديد بين حركتي فتح وحماس بشكل أكثر جدية، مما جرى في السنوات الماضية، وقد يقرب من استعادة الوحدة على الأقل في الشأن السياسي.

الناخب الحمساوي من يُقرر

وقال الدكتور مصطفى الصواف، الكاتب والمحلل السياسي: الذي يحدد عودة مشعل، الناخب في حركة حماس، لأن حركة حماس لديها قواعد تقوم بتنظيم الانتخابات دون أي دعاية أو ترشح أو تفضيل، والجميع يعلم ذلك.

وأضاف الصواف لـ"دنيا الوطن":" أعتقد أن عودة مشعل لقيادة الحركة حديث إعلام ليس إلا، جميع قيادات حماس بنفس الدرجة من المسؤولية، وبالتالي هذا حديث خارج عن السياق لدى حركة حماس بالتأكيد، والجميع لديها سيختار بطريقة حرة ونزيهة من سيقود الحركة في المرحلة المقبلة".

وأكمل: لا أعتقد أن خالد مشعل قد يفرض نفسه على الآخرين، بل عكس ذلك، ولا يمكن أن يزج نفسه بهذه الطريقة، لا هو ولا غيره، الكل يؤمن بما تقوم به الحركة، والكل يؤمن ببعضه البعض.

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