السجون المصرية مُغلقة بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت السلطات المصرية، أنه تم تعليق الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام "حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء"، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في البلاد.



وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية: إن "القرار يأتي في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات، التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة؛ لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وبناء على توصيات وزارة الصحة في هذا الشأن".



وأوضح، أنه تقرر تعليق تلك الزيارات بجميع السجون، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.