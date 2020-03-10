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تونس تُوقف الرحلات مع إيطاليا

تونس تُوقف الرحلات مع إيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، أنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وقال المكي، بحسب ما نقلت عنه شبكة (سكاي نيوز): "تقرر إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، كما تم اختصار الرحلات بين تونس وفرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع من تونس إلى مرسيليا بدل رحلتين".

وأضاف: "على مستوى النقل الجوي، تم الاتفاق على ألا تستقبل تونس خطوط طيران من إيطاليا إلا روما، وتقرر التخفيض من عدد الرحلات من 14 إلى 3 رحلات فقط".

وأوضح وزير الصحة التونسي، أن هذه الإجراءات سارية المفعول إلى غاية يوم 4 نيسان/ أبريل 2020 ويمكن تعديل هذا التاريخ، بحسب تتبع حالة الوضع.

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