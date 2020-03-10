شؤون فلسطينية

مستوطنون يُحطمون النصب التذكاري للشهيد "زياد أبو عين" شمال رام الله

مستوطنون يُحطمون النصب التذكاري للشهيد "زياد أبو عين" شمال رام الله
نصب تذكاري للشهيد زياد أبو عين
رام الله - دنيا الوطن
حطمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، نصب الشهيد زياد أبو عين في قرية ترمسعيا شمال رام الله.

وقالت وكالة (وفا) الرسمية: إن عددًا من المستوطنين، تسللوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، من مستوطنة (شيلو) باتجاه النصب التذكاري في أراضي ترمسعيا، وقاموا بتحطيمه والفرار من المكان.

يُذكر، أن أبو عين، استشهد أثناء مواجهات، اندلعت في ترمسعيا في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2014.

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