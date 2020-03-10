صالات أفراح ودور سينما القدس مُغلقة بقرار المحافظ

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ القدس، عدنان غيث، اليوم الثلاثاء، إغلاق كافة القاعات وصالات الأفراح، والقاعات الخاصة بالفنادق والمسارح ودور السينما، لمنع انتشار فيروس (كورونا).



وأكد غيث في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإغلاقات، تشمل كذلك كافة المقاهي والنوادي الرياضية والدواوين وصالات الألعاب الإلكترونية، حرصًا على المصلحة العامة، وصحة المواطنين.



وأهاب غيث بالمواطنين لعدم التجمع في الأماكن المغلقة، وعدم عقد أو إقامة أي مؤتمرات أو اجتماعات أوندوات أو ورشات عمل؛ لحين صدور تعليمات جديدة.