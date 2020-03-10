الحكومة الفلسطينية: في أي لحظة قد تُغلق المعابر بشكل كامل

معبر الكرامة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الحكومة الفلسطينية، أن إغلاق (معبر الكرامة)، يعتبر تنبيهًا مهمًا للمواطنين، سواء المغادرين أو القادمين، من خطر فيروس (كورونا).



وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، لـ (تلفزيون فلسطين) الرسمي: إنه في أي لحظة قد تُغلق المعابر بشكل كامل، لأننا لا نعلم تطورات هذا الوباء، وكيف يمكن للإجراءات الحكومية والدولية، ودول الجوار التعاطي مع هذه المسألة، ولكن الأهم هي حماية الناس، وتقديم مصلحة المواطن والوطن على كل شيء.



وأوضح ملحم، أن فيروس (كورونا) يعطي قوة دفع ومناعة وتكاتف بين المواطنين، مشددًا بالقول: "الحكومة والشعب يظهرون أجمل ما لديهم وقت الأزمات، وتنهض معاني الوفاء والصدق والمبادرة والتضحية، وكل القيم الجميلة، من خلال المساعدات، والمبادرات التي قدمت".



وتطرق إلى تكاتف المواطنين خلال فترة الانتفاضة الثانية، حيث أنشؤوا في بيت ساحور شرق بيت لحم، خط إنتاج للألبان بشراء 18 بقرة، واستغنوا عن السوق الاسرائيلية.