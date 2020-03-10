شكوك بإصابة قائد الجيش الأميركي في أوروبا بفيروس (كورونا)

الجنرال كريستوفر كافولي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الجيش الأميركي: إن قائده في أوروبا، إلى جانب عدد من الموظفين، ربما تعرضوا لفيروس (كورونا) خلال مؤتمر عقد في وقت سابق.



وأكد الجيش الأمريكي، في بيان نشرته (العربية. نت)، أن الجنرال كريستوفر كافولي، يراقب حالته، ويعمل عن بعد في الوقت الراهن.



وأشار مسؤول أمريكي إلى أن المؤتمر، شمل قادة للقوات البرية وعقد في مدينة فيسبادن في ألمانيا الأسبوع الماضي، موضحًا أنه تم التأكد من إصابة أحد المشاركين الأجانب بالفيروس.