(كورونا) يطال 100 دولة حول العالم

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (تاس) الروسية، أن عدد الدول، التي تم الكشف فيها عن إصابات بفيروس (كورونا) المستجد 100 دولة، بناء على معلوماتها الخاصة بتفشي الفيروس عبر العالم.



وقالت الوكالة: إن سلطنة بروناي، أعلنت مؤخراً عن إصابة شخص بمرض (كورونا).



وتجاوز عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 111360 شخصاً، وتعافى منه قرابة 62400 شخص، فيما اقتربت حصيلة ضحاياه من 3900.