دولي

(كورونا) يطال 100 دولة حول العالم

(كورونا) يطال 100 دولة حول العالم
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (تاس) الروسية، أن عدد الدول، التي تم الكشف فيها عن إصابات بفيروس (كورونا) المستجد 100 دولة، بناء على معلوماتها الخاصة بتفشي الفيروس عبر العالم.

وقالت الوكالة: إن سلطنة بروناي، أعلنت مؤخراً عن إصابة شخص بمرض (كورونا).

وتجاوز عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 111360 شخصاً، وتعافى منه قرابة 62400 شخص، فيما اقتربت حصيلة ضحاياه من 3900.

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