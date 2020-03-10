(كورونا) يطال 100 دولة حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (تاس) الروسية، أن عدد الدول، التي تم الكشف فيها عن إصابات بفيروس (كورونا) المستجد 100 دولة، بناء على معلوماتها الخاصة بتفشي الفيروس عبر العالم.
وقالت الوكالة: إن سلطنة بروناي، أعلنت مؤخراً عن إصابة شخص بمرض (كورونا).
وتجاوز عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 111360 شخصاً، وتعافى منه قرابة 62400 شخص، فيما اقتربت حصيلة ضحاياه من 3900.
أفادت وكالة (تاس) الروسية، أن عدد الدول، التي تم الكشف فيها عن إصابات بفيروس (كورونا) المستجد 100 دولة، بناء على معلوماتها الخاصة بتفشي الفيروس عبر العالم.
وقالت الوكالة: إن سلطنة بروناي، أعلنت مؤخراً عن إصابة شخص بمرض (كورونا).
وتجاوز عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 111360 شخصاً، وتعافى منه قرابة 62400 شخص، فيما اقتربت حصيلة ضحاياه من 3900.
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