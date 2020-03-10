اعتقال أحد مروجي شائعات (كورونا) في بيت لحم

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقل جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم، الليلة الماضية، صاحب التسجيل الصوتي الأول (م. س)، من قرية دار صلاح شرق المدينة، والذي نشر إشاعة مسجلة، حول وجود إصابات بفيروس (كورونا) في بيت لحم.



وأوضح الجهاز في بيان صحفي، نشرته وكالة (وفا) الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن عملية الاعتقال، جرت في منطقة البرية شرق بيت لحم، بعد معلومات استخبارية وإلكترونية معقدة وسريعة، أسمهت بالتعرف عليه، حيث اعترف المتهم، وفق الأصول القانونية.



وقال الجهاز: إن الاعتقال، جاء بعد نشره شائعة، أسهمت في إرباك الرأي العام، وبثه تسجيلاً صوتياً، ينتحل فيه شخصية أحد العاملين في وزارة الصحة.