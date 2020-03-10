استشهاد المواطن "عبد الله الزريعي" متأثرًا بإصابته بحادث النصيرات وارتفاع الحصيلة إلى 14

حادث النصيرات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استشهد، صباح اليوم الثلاثاء، المواطن عبد الله محمد الزريعي (25 عامًا) نتيجة حريق النصيرات، الذي وقت الأسبوع الماضي؛ ليرتفع عدد الشهداء إلى 14.



وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة: "استشهد المواطن أسامة وصفي حسن البنا (50 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي؛ متاثراً باصابته خلال حادث النصيرات؛ كما استشهد المواطن حنفي محمود أبو الليل (41 عامًا).



والسبت الماضي، استشهد المواطن سعيد عبد الرحمن سعيد خواص، متأثراً أيضًا باصابته في حادث النصيرات.



وكان حريق هائل، اندلع في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، الخميس الماضي، أدى لاستشهاد 14 مواطنًا، وإصابة حوالي 60 آخرين، بينهم إصابات خطيرة.