دولي

(كورونا إيطاليا): حظر التجمعات العامة وتعليق الأنشطة الرياضية

(كورونا إيطاليا): حظر التجمعات العامة وتعليق الأنشطة الرياضية
صورة من إيطاليا التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إيطاليا، حظراً على التجمعات العامة في عموم البلاد، بالإضافة إلى تشديد القيود على السفر والتنقل، مع ارتفاع حصيلة الوفيات، جراء انتشار فيروس (كورونا) فيها إلى 463 شخصاً.

وطالب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، كافة مواطنيه بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج منها إلا عند الذهاب إلى أماكن العمل أو لظرف طارئ.

وأكدت شبكة (بي بي سي) أنه من المقرر، إغلاق المدارس والجامعات حتى مطلع نيسان/ أبريل.

وقررت اللجنة الأولمبية تعليق الأنشطة الرياضية، حتى الثالث من أبريل/ نيسان، على الأقل، ويشمل قرار اللجنة الدوري الإيطالي لكرة القدم، لكنه لن يطبق على الأندية والفرق المشاركة في بطولات دولية.

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