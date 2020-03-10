البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن فيروس (كورونا)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.



ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، فقد قالت: إن ترامب في صحة ممتازة، ولم يتواصل عن قرب أو بشكل مطول مع أي شخص مصاب.



جاء ذلك، بعد الإعلان عن أن عضوين في الكونغرس، اجتمعا مع ترامب مؤخراً، قررا الخضوع لعزل صحي ذاتي، بعد لقائهما بشخص مصاب بالفيروس.



وكان ترامب قد تعهد بالكشف عن خطوات كبرى؛ لتعزيز الاقتصاد، في مواجهة تداعيات انتشار فيروس (كورونا).