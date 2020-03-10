(هآرتس): إسرائيل تخشى من انتشار (كورونا) بغزة لهذا السبب

اجراءات احترازية في إسرائيل للتعامل مع كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (هآرتس)، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تخشى من انتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة، لعدة اعتبارات، وستكون صورة الجيش على المحك.



وقالت الصحيفة: إن إسرائيل ستكون مُجبرة على التعامل مع ذلك ومعالجة الأمر، فإذا انتشر (كورونا) في قطاع غزة ستجد إسرائيل صعوبة في إبعاد المسؤولية عنها.



وأوضحت (هآرتس)، أن المجتمع الدولي، لن يقبل بالحجة الإسرائيلية، بأنها لم تعد مسؤولة عن الوضع في قطاع غزة بعد فك الارتباط في عام 2005.