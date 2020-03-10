شاهد: فوج المعتمرين يبدأ بالدخول إلى قطاع غزة.. والصحة تطالبهم بالحجر المنزلي
رام الله - دنيا الوطن
بدأ فوج المعتمرين، بالدخول إلى قطاع غزة، منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم الثلاثاء، عبر معبر رفح البري.
وقالت وزارة الصحة: إنها تقوم باجراءاتها الطبية وتقدم ارشاداتها للمعتمرين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، داعية لضرورة الالتزام باجراءات الحجر المنزلي حفاظا على سلامتهم وذويهم والمجتمع.
وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أكدت أن معبر رفح البري سيكون مغلقاً اليوم الثلاثاء أمام حركة السفر في الاتجاهين؛ وذلك بسبب دخول فوج المعتمرين في وقت متأخر من فجر اليوم.
بدأ فوج المعتمرين، بالدخول إلى قطاع غزة، منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم الثلاثاء، عبر معبر رفح البري.
وقالت وزارة الصحة: إنها تقوم باجراءاتها الطبية وتقدم ارشاداتها للمعتمرين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، داعية لضرورة الالتزام باجراءات الحجر المنزلي حفاظا على سلامتهم وذويهم والمجتمع.
وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أكدت أن معبر رفح البري سيكون مغلقاً اليوم الثلاثاء أمام حركة السفر في الاتجاهين؛ وذلك بسبب دخول فوج المعتمرين في وقت متأخر من فجر اليوم.
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