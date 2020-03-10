شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة

حملة اعتقالات واسعة في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقال في عدة بلدات في محافظات الضفة.

ووفق الوكالة الرسمية (وفا) فإن قوة للاحتلال اقتحمت بلدة عورتا جنوب شرق نابلس واعتقلت الباحث والاسير المحرر عبد السلام عواد.

وداهمت قوة كبيرة بلدة بيتا جنوبي المحافظة واعتقلت عدة شبان بعد تحطيم مداخل المنازل وعرف من المعتقلين: منور عبد الرحمن بني شمسه، رائد عيد الرحيم برهم داود، ابراهيم محمود عيس داود، حسين محمود عيسى داود، حسين عرسان داود، جهاد فايز حمايل، حمدان فايز حمايل، سيف ضيف الله حمايل.

وفي قلقيلية اعتقل الاحتلال الاسير المحرر علي شواهنة من بلدة كفر ثلث والذي امضى 12عاما في الاسر.

وفي القدس جرى اعتقال حمودة جبارين من العيزرية.

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