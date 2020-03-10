شؤون فلسطينية

وزير التنمية يعفي الأمهات من الدوام بكافة المديريات والأشخاص ذوي الإعاقة

وزير التنمية يعفي الأمهات من الدوام بكافة المديريات والأشخاص ذوي الإعاقة
وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني تعميماً خاصاً بعمل الوزارة، بناء على مرسوم الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في  دولة فلسطين، لمواجهة فيروس كورونا، والحيلولة دون تفشيه في دولة فلسطين، باعفاء الزميلات الأمهات اللواتي لديهن أطفال في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس من الحضور اليومي لمقر الوزارة ومديرياتها حفاظاً على سلامة أطفالهن.

كما وأعفى الوزير الأشخاص ذوي الإعاقة من الموظفين في الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها من الدوام، وترك لهم حرية الاختيار بالدوام من عدمه، مشددا على أنهم يمكنهم الاستعاضة عن الدوام بتكليفهم باعمال مكتبية داخل منازلهم ان استدعت الضرورة والحاجة.

وأكد مجدلاني على ضرورة التزام باقي الموظفين والموظفات بالدوام بأقرب مديرية لهم.

هذا ويأتي هذه الإجراءات انسجاماً مع الحالة الوطنية العامة، وللحفاظ على سلامة كافة الموظفين ونزلاء داخل المؤسسات الايوائيه، وطالبات وطلاب مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات التابعة للوزارة. 

ووجه وزير التنمية الاجتماعية تعليماته لمدراء مديريات التنمية الانخراط الفاعل في لجان الطوارئ المشكلة على المستوى المحلي داخل المحافظات، وتفعيل كل الشبكات واللجان المحلية، ومجالس التخطيط من اجل المساهمة في الجهد الوطني العام الهادف للحد من انتشار هذا الفيروس، عبر القيام بادوار مهمة في توفير المستلزمات الغذائية والمستلزمات الشخصية ومواد التعقيم والنظافة والارشاد.

وشدد وزير التنمية على توفير ببيئة آمنه للنزلاء في المؤسسات الايوائية، وابعاد أي شخص لديه اعراض انفلونزا أو رشح أو سخونة عن الاختلاط بالنزلاء، والاتصال بطبيب لفحص جميع النزلاء بشكل دوري، وعدم ارسال أي نزيل إلى ذويه في المؤسسات الايوائية الا بعد انقضاء مدة 14يوماً واخذ اجراءات السلامة العامة.

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