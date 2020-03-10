الأشقر: توقف زيارات الأسرى في الوقت الحالي أمر يمكن تقبله مؤقتاً

الباحث رياض الأشقر

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رام الله - دنيا الوطن

قال الباحث رياض الاشقر الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات بان تعليق الاحتلال لزيارات الاسرى في الوقت الراهن امر يمكن تقبله حفاظاً على صحة وحياة الاسرى من امكانيه وصول المرض الى السجون.



وأوضح الأشقر بأن الاسرى يتقبلون فكرة تعليق الزيارة لفترة مؤقتة لحين انتهاء ازمة انتشار وتفشى مرض كورونا في المنطقة والسيطرة عليه، حفاظاً على ارواحهم وخاصه في ظل عدم وجود وسائل حماية من هذا المرض لو وصل السجون لا قدر الله

كونها أماكن مغلقة ومكتظة و لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية.



وطالب الاشقر بان تعوض ادارة السجون الاسرى عن الزيارة بالاتصال هاتفياً بذويهم والاطمئنان عليهم كحل مقبول لحين عودة الزيارات بشكلها الطبيعي كحق من حقوق الاسرى الثابتة والتي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية.



ودعا الاشقر كافة المنظمات الحقوقية والدولية لمتابعة الاوضاع داخل السجون والتدخل لإجبار إدارة السجون على توفير مواد التنظيف والتعقيم اللازمة كإجراء احتياطي، خشية من وصول المرض عبر احد السجانين او الاسرى الجنائيين مما سيشكل خطورة حقيقة على حياة الاسرى في ظل عدم وجود وسائل حماية او علاجات حقيقية يقدمها الاحتلال.



وأكد بأن إدارة السجون مطالبة بضرورة إدخال كافة احتياجات الأسرى من مواد التعقيم والتنظيف، سواء عبر المؤسسات المعنية بالأسرى، او عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واجراء فحص طبى لكل العاملين في السجون من الشرطة والجيش والمدنيين وذلك لضمان عدم اصابه اياً منهم بالفيروس.