شؤون فلسطينية

الطقس: منخفض جوي يضرب البلاد يوم الخميس

الطقس: منخفض جوي يضرب البلاد يوم الخميس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية وليصبح الجو ربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحيانا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثماني درجات مئوية وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو مغبراً أحيانا وأمطار خفيفة متفرقة صباحاً فوق بعض المناطق وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجاً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـةاليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس19-1023-1724-17بيت لحم19-1023-1724-17
رام الله والبيرة18-922-1623-16طولكرم21-1327-1828-18
نابلس20-1124-1825-18قلقيلية21-1327-1828-18
جنين23-1228-1829-18سلفيت19-1023-1724-17
طوباس23-1228-1829-18روابي20-1124-1825-18
الخليل18-923-1624-16غزه22-1428-1929-19
أريحا28-1630-2131-21خانيونس22-1428-1929-19
الأغوار الشمالية26-1428-1929-19رفح21-1329-1830-18

أخبار ذات صلة

وزير التنمية يعفي الأمهات من الدوام بكافة المديريات والأشخاص ذوي الإعاقة

وزير التنمية يعفي الأمهات من الدوام بكافة المديريات والأشخاص ذوي الإعاقة

الأشقر: توقف زيارات الأسرى في الوقت الحالي أمر يمكن تقبله مؤقتاً

الأشقر: توقف زيارات الأسرى في الوقت الحالي أمر يمكن تقبله مؤقتاً

الداخلية بغزة: معبر رفح مغلق اليوم في كلا الاتجاهين

الداخلية بغزة: معبر رفح مغلق اليوم في كلا الاتجاهين

وزارة التربية بغزة تنفي تصريحات متداولة لثابت حول المرحلة التعليمية المقبلة

وزارة التربية بغزة تنفي تصريحات متداولة لثابت حول المرحلة التعليمية المقبلة

ملحم: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين إلى 26 حالة

ملحم: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين إلى 26 حالة

مدرسة الأيتام الإنجيلية بالخليل: إصابة معلمة بفيروس (كورونا) ونطالب الطلاب بتطبيق الحجر المنزلي

مدرسة الأيتام الإنجيلية بالخليل: إصابة معلمة بفيروس (كورونا) ونطالب الطلاب بتطبيق الحجر المنزلي

محافظ رام الله تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي ومنع التجمعات بسبب (كورونا)

محافظ رام الله تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي ومنع التجمعات بسبب (كورونا)

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن عن إنشاء مرصد للتحقق والمهنية الإعلامية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن عن إنشاء مرصد للتحقق والمهنية الإعلامية

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

وزير التنمية يعفي الأمهات من الدوام بكافة المديريات والأشخاص ذوي الإعاقة

وزير التنمية يعفي الأمهات من الدوام بكافة المديريات والأشخاص ذوي الإعاقة

الأشقر: توقف زيارات الأسرى في الوقت الحالي أمر يمكن تقبله مؤقتاً

الأشقر: توقف زيارات الأسرى في الوقت الحالي أمر يمكن تقبله مؤقتاً

وزارة التربية بغزة تنفي تصريحات متداولة لثابت حول المرحلة التعليمية المقبلة

وزارة التربية بغزة تنفي تصريحات متداولة لثابت حول المرحلة التعليمية المقبلة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن عن إنشاء مرصد للتحقق والمهنية الإعلامية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن عن إنشاء مرصد للتحقق والمهنية الإعلامية

&#34;القدس المفتوحة&#34; تصدر عدة قرارات &#34;مهمة&#34; بظل إعلان حالة الطوارئ

"القدس المفتوحة" تصدر عدة قرارات "مهمة" بظل إعلان حالة الطوارئ

محافظة رام الله و&#34;المستشفيات الخاصة&#34; يقرون خطة تكاملية تحسباً لأي طارئ

محافظة رام الله و"المستشفيات الخاصة" يقرون خطة تكاملية تحسباً لأي طارئ

&#34;خضوري&#34; تشكل لجنة عليا للطوارئ وتنتقل لإدارة العملية الأكاديمية عن بعد

"خضوري" تشكل لجنة عليا للطوارئ وتنتقل لإدارة العملية الأكاديمية عن بعد

&#34;التعليم&#34; بغزة تُناقش التوسع في التعليم الإلكتروني

"التعليم" بغزة تُناقش التوسع في التعليم الإلكتروني

منوعات

شاهد: اتهام بالتحرش ومواصفات فتاة أحلامه...تعرف على وائل شقيق ياسمين عبد العزيز

شاهد: اتهام بالتحرش ومواصفات فتاة أحلامه...تعرف على وائل شقيق ياسمين عبد العزيز

شاهد تعليق &#34;رانيا يوسف&#34; على تحول فستانها إلى (تريند)

شاهد تعليق "رانيا يوسف" على تحول فستانها إلى (تريند)

شاهد: رأي مفاجئ لهاني شاكر في أغنية &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: رأي مفاجئ لهاني شاكر في أغنية "بنت الجيران"

شاهد كيف تفاعل نجوم الفن مع فيروس كورونا

شاهد كيف تفاعل نجوم الفن مع فيروس كورونا

شاهد.. ساندي: أنا مكتشفة &#34;هنا الزاهد&#34; وهذا ما فعلته معي

شاهد.. ساندي: أنا مكتشفة "هنا الزاهد" وهذا ما فعلته معي

شاهد: الراقصة جوهرة تتحول الى باربي في أحدث صورها

شاهد: الراقصة جوهرة تتحول الى باربي في أحدث صورها

شاهد: &#34;فيفي عبده&#34; في وصلة رقص جديدة تحية للشعب العراقي

شاهد: "فيفي عبده" في وصلة رقص جديدة تحية للشعب العراقي

شاهد: تسجيل صوتي يكشف حقيقة انفصال أنغام عن أحمد إبراهيم وعودته لزوجته

شاهد: تسجيل صوتي يكشف حقيقة انفصال أنغام عن أحمد إبراهيم وعودته لزوجته

شاهد: المذيعة اللبنانية &#34;لجين عضاضة&#34; تكشف حقيقة إقامتها حفلات بعد اصابتها بـ&#34;الكورونا&#34;

شاهد: المذيعة اللبنانية "لجين عضاضة" تكشف حقيقة إقامتها حفلات بعد اصابتها بـ"الكورونا"

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل برقصها مع رجل غريب

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل برقصها مع رجل غريب

عربي

فيصل القاسم: من المستفيد من لعبة (كورونا)؟

فيصل القاسم: من المستفيد من لعبة (كورونا)؟

السعودية تُغلق محافظة القطيف بسبب فيروس (كورونا)

السعودية تُغلق محافظة القطيف بسبب فيروس (كورونا)

من هو أول وزير عربي يخضع للحجر الصحي بسبب (كورونا)؟

من هو أول وزير عربي يخضع للحجر الصحي بسبب (كورونا)؟

شاهد: نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

شاهد: نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال