الطقس: منخفض جوي يضرب البلاد يوم الخميس

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 19-10 23-17 24-17 بيت لحم 19-10 23-17 24-17 رام الله والبيرة 18-9 22-16 23-16 طولكرم 21-13 27-18 28-18 نابلس 20-11 24-18 25-18 قلقيلية 21-13 27-18 28-18 جنين 23-12 28-18 29-18 سلفيت 19-10 23-17 24-17 طوباس 23-12 28-18 29-18 روابي 20-11 24-18 25-18 الخليل 18-9 23-16 24-16 غزه 22-14 28-19 29-19 أريحا 28-16 30-21 31-21 خانيونس 22-14 28-19 29-19 الأغوار الشمالية 26-14 28-19 29-19 رفح 21-13 29-18 30-18





رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية وليصبح الجو ربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحيانا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثماني درجات مئوية وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو مغبراً أحيانا وأمطار خفيفة متفرقة صباحاً فوق بعض المناطق وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجاً.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: