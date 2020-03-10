الداخلية بغزة: معبر رفح مغلق اليوم في كلا الاتجاهين

معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً، أكدت فيه بأن معبر رفح البري سيكون مغلقاً اليوم أمام حركة السفر في كلا الاتجاهين.



وبررت "الداخلية" ذلك وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بسبب دخول فوج المعتمرين في وقت متأخر من فجر اليوم.



وكانت وزارة الصحة أكدت على أنه يجب على كافة المعتمرين العائدين، الالتزام بالحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يوماً، ومن يخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية.



وقالت: على كافة المواطنين إفساح المجال أمام المعتمرين؛ لتنفيذ إجراءات السلامة خلال فترة الحجر المنزلي، والامتناع عن المخالطة والتهنئة المباشرة، حفاظاً على صحة الجميع.