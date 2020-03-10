وزارة التربية بغزة تنفي تصريحات متداولة لثابت حول المرحلة التعليمية المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة التربية والتعليم بغزة، الإثنين، تصريحات منسوبة لوكيل الوزارة، زياد ثابت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول المرحلة التعليمية المقبلة.



وقال معتصم الميناوي، مدير العلاقات العامة بالوزارة: "إن ثابت لم يصرح لأي وسيلة إعلام بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها ترتيبات خاصة ستعلن عنها في وقتها".



ونوه إلى أن الوزارة تتابع الموضوع وتناقش آليات وتفاصيل العمل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الإدارات العامة ومديريات التربية والتعليم.