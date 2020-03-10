ملحم: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين إلى 26 حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، الإثنين، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) إلى 26 حالة، بعد تسجيل حالة جديدة في مدينة بيت لحم.



وأوضح ملحم، أن جميع الحالات مسجلة في بيت لحم، باستثناء حالة وحيدة سجلت في ضاحية ارتاح قضاء طولكرم.



وأشار إلى أن المختبر المركزي لوزارة الصحة، أجرى، الإثنين، فحصاً لـ 261 حالة، تبين إصابة سبع منها بالفيروس.



وبين ملحم، إلى أن إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء فحص ورصد فيروس كورونا المستجد في فلسطين، بلغ 1225 فحصاً، كانت جميعها سلبية (خالية من المرض) باستثناء 26 حالة تبين إصابتها بالفيروس.