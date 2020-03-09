مدرسة الأيتام الإنجيلية بالخليل: إصابة معلمة بفيروس (كورونا) ونطالب الطلاب بتطبيق الحجر المنزلي





ولم يصدر تعليق من وزارة الصحة بعد حول هذه الحادثة حتى اللحظة.





يذكر، أن ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أعلن، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 26 حالة بعد اكتشاف 6 حالات في بيت لحم وطولكرم.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت مدرسة دار الأيتام الإنجيلية العربية في الخليل، اليوم الإثنين، عن إصابة أحدى معلماتها بفيروس (كورونا).وقالت إدارة المدرسة، في بيان عبر صفحتها على (الفيسبوك): "إنه تم التواصل بشكل مباشر مع غرفة عمليات الطوارئ في الخليل، ممثلة بمدير الصحة والمحافظ والجهات المختصة، وقد تم إعطاء أسماء كل معلمي ومعلمات المدرسة بالإضافة إلى العاملين والعاملات للجهات المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة".وطالبت المدرسة، الطلاب بتطبيق الحجر المنزلي كإجراء إحترازي لحين صدور نتائج التحليل، مؤكدة أن المعلمة المصابة بالفيروس تدرس (الصف الأول أ) ولم تتواصل مع بقية طلاب المدرسة.ودعت الأهالي إلى التحلي بروح المسؤولية والتعاون، وتنفيذ قرارات الجهات المختصة وأن يبقى طلاب المدرسة جميعاً في بيوتهم حتى إشعار آخر من ذوي الاختصاص.