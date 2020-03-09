شؤون فلسطينية

محافظ رام الله تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي ومنع التجمعات بسبب (كورونا)

محافظ رام الله تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي ومنع التجمعات بسبب (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت، ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، اليوم الإثنين، قراراً يقضي بإغلاق المقاهي والمطاعم ومنع كافة التجمعات إضافة إلى منع خدمة إيصال الأراجيل للبيوت، للحد من انتشار فيروس (كورونا).

كما ينص القرار، الذي سيبدأ العمل به، فجر الثلاثاء، على إغلاق الأندية والمراكز الرياضية و مقاهي الإنترنت وصالات الألعاب بكافة اشكالها احترازياً بما فيها التجمعات التدريبية لفرق الدبكة والفرق الكشفية.

وقالت غنام: "إن القرارات التي نتخذها تباعاً تأتي بناء على تطورات الأمور"، مشيرة إلى أن إغلاق كل المؤسسات التجارية والعامة يسبب شللاً كاملاً للحياة الشيئ الذي لا نتمنى حصوله.

وبينت غنام أن هذه الإجراءات تهدف لمنع انتشار الفيروس في المحافظة، علمًا أنه لم تسجل أي حالة حتى اللحظة في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت أن الأجهزة المختصة ستقوم بجولات للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة، مشددة على أن من يثبت مخالفته لهذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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