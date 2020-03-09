شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن عن إنشاء مرصد للتحقق والمهنية الإعلامية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن عن إنشاء مرصد للتحقق والمهنية الإعلامية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الصحفيين عن اعتمادها للمرصد الفلسطيني للتحقق والمهنية الإعلامية - (كاشف) مرصداً معتمداً لدى النقابة في رصد الشائعات ومصدريها، التي تسهم في إثارة الرأي العام وتضليله، من أجل تعزيز المهنية لدى الجميع، لتقوم الأمانة العامة
بمتابعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز المهنية في العمل الصحفي في فلسطين.

ودعت النقابة كافة الزملاء والزميلات الصحفيين للتعاون مع النقابة في إنجاح عمل هذا المرصد بما يعزز المهنية الإعلامية وكما ندعو كافة المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية والخاصة للتعاون معنا في أي قضية تهمهم وتوقف الشائعات التي تمس نسيج مجتمعنا ووحدته.

وأعلنت النقابة أنها ستنشر تقريراً يومياً برصد الشائعات والأخبار غير الصحيحة إضافة لتقرير أسبوعي بهذا الشأن ويقوم على مرصد تحقق - كاشف مجموعة من الباحثين الإعلاميين والصحفيين من ذوي الخبرة، وهو أحد برامج مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية، حيث ينضوي هذا المرصد تحت إشراف ومتابعة نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

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