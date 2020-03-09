شؤون فلسطينية

"القدس المفتوحة" تصدر عدة قرارات "مهمة" بظل إعلان حالة الطوارئ

"القدس المفتوحة" تصدر عدة قرارات "مهمة" بظل إعلان حالة الطوارئ
جامعة القدس المفتوحة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الطوارئ في جامعة القدس المفتوحة، يوم الإثنين اجتماعاً برئاسة رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، لمتابعة سير العملية التعليمية والإدارية في ظل حالة الطوارئ المعلنة في دولة فلسطين نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وقررت إدارة الجامعة الالتزام بالمرسوم الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس وما ترتب عليه من إجراءات من قبل  رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بتعطيل الدراسة النظامية في المؤسسات التعليمية، كما وضعت الجامعة فروعها كافة تحت تصرف الحكومة إذا ما تطلب الأمر ذلك.

كما قررت الجامعة وضع إمكاناتها كافة وبخاصة في مجال التعلم الإلكتروني تحت تصرف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم؛ لخدمة التعليم العالي والعام في فلسطين.

وقررت وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، توسيع مساحة استخدام التعليم الإلكتروني ليشمل أيضاً ما كانت تغطيه اللقاءات الوجاهية من خلال توظيف الأدوات التي طورتها الجامعة في هذا المجال، وهي: البث التدفقي "الفيديو ستريمنج"، والصفوف الافتراضية، و"الموديول" وفضائية القدس التعليمية، التي ستزيد ساعات البث التعليمي ضمن خطة شاملة ستشمل المقررات كافة.

وقالت إدارة الجامعة: إنه ضمن خطة الطوارئ، يكون هناك دوام جزئي للموظفين الذين يتطلب عملهم الحضور لمتابعة سير العملية التعليمية والخدمات الطلابية الطارئة في مكاتب رئاسة الجامعة والفروع، ويستثنى من الدوام فرع بيت لحم، والأمهات العاملات ممن لديهن أطفال في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس، والموظفات اللواتي في مرحلة الحمل، ويمكن استدعاء أي منهن في حالات الضرورة حسب ما تقتضيه مصلحة سير العمل بالتنسيق مع المسؤول المباشر.

كما قررت الجامعة وفق البيان، تجميد سفر الموظفين واستقبال الوفود في أروقة الجامعة حتى إشعار آخر، وتجميد الفعاليات والمؤتمرات والورش المعلن عنها مسبقاً إلى إشعار آخر.

وقررت أيضا القيام بحملة تثقيف حول أعراض فيروس كورونا وأساليب التعامل الصحية، وتوفير المستلزمات الخاصة بالوقاية من هذا المرض لمن يتطلب عملهم الحضور، مع أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية في هذا الشأن.

كما قررت الجامعة أن يلتزم الأكاديميون والإداريون بالتعليمات الصادرة عن الجامعة تباعاً.

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