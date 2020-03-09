إغلاق معبر الكرامة أمام المغادرين بسبب فيروس (كورونا) حتى إشعار آخر





وقال ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين: إن عدد الحالات المصابة بالفيروس في فلسطين إرتفع إلى 26 إصابة، بعد اكتشاف خمس حالات جديدة في بيت لحم، ممن خالطوا المصابين، وحالة في مدينة طولكرم، خالطت مصابين إسرائيليين.







يذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن حالة الطوارئ، لمنع تفشي الفيروس، كما قرر محمد اشتية، رئيس الوزراء، إغلاق المدارس والجامعات، كما قرر إغلاق مدينة بيت لحم، ومنع الدخول أو الخروج منها؛ للحد من تفشي الفيروس.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، مساء اليوم الاثنين، إغلاق (معبر الكرامة) أمام المغادرين من كافة المحافظات، اعتباراً من اليوم، وحتى إشعار آخر، مع بقاء حركة القادمين كما هي عليه.وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت توقف حركة المجموعات السياحية الأجنبية بين الأردن وفلسطين وإسرائيل؛ للحد من انتشار الفيروس.