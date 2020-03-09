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دولي

إيران تُفرج عن 70 ألف سجين بسبب فيروس (كورونا)

إيران تُفرج عن 70 ألف سجين بسبب فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت السلطات الإيرانية، الاثنين، عن نحو 70 ألف سجين، بسبب تفشي فيروس (كورونا) في البلاد، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة، عن وفاة 43 حالة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات إلى 237 حالة.

ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية، عن كيانوش جهانبور، مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة قوله: بأن عدد الإصابات، ارتفع إلى 7161 بعد تسجيل 595 إصابة جديدة، فيما تعافى 2391 من المصابين بالفعل.

وصرح إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في إيران، أنه أفرج عن نحو 70 ألف سجين، بسبب تفشي الفيروس في البلاد، ونقل موقع (ميزان) الإخباري التابع للسلطة القضائية عن رئيسي القول: "الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطراً على الأمن في المجتمع"، ولم يحدد رئيسي، ما إذا كانت ستتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن.

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