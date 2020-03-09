محافظة رام الله و"المستشفيات الخاصة" يقرون خطة تكاملية تحسباً لأي طارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أقرت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، واتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، خطة تكاملية، تحسباً لأي طارئ في حال تفشي فيروس (كورونا) في المحافظة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين في مقر المحافظة، بحضور مدير عام الصحة في المحافظة د. وائل الشيخ، ونائب رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية د. عدوان البرغوثي، وممثلين عن كافة المستشفيات الخاصة والأهلية في رام الله والبيرة.



وأكدت وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن كافة مؤسساتنا، تقف صفاً واحداً في دعم جهود الحكومة؛ لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا) المستجد والسيطرة عليه، مشيرة إلى أن رام الله والبيرة، خالية حتى هذه اللحظة من أي إصابات بهذا الفيروس، وموضحةً أن التكامل بين المؤسسات الرسمية والخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها، سيفرز نتائج ايجابية، لأننا أمام قضية وطنية وإنسانية، بحاجة لتضافر جهود الجميع من أجل مواجهتها.



وترتكز الخطة، على أن تكون المستشفيات الخاصة بكامل الجاهزية؛ للتعاون مع المؤسسة الحكومية ومديرية الصحة في المحافظة من حيث الطواقم والخبرات والمعدات مع المستشفيات الحكومية، حال انتشار المرض.



من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية د. البرغوثي: "إن المستشفيات الخاصة، تضع كوادرها وكافة إمكانياتها تحت تصرف الحكومة، حال حدوث أي طارئ، وأن الاتحاد ومن ورائه كافة المستفيات، ستبقى على تواصل وثيق مع المحافظة، ومديرية الصحة في حال الحاجة لها، ضمن المسؤولية الوطنية للقطاع الصحي.



وفي سياق متصل، التقت محافظ رام الله والبيرة، مع مدير منطقة الوسط في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ثائر جالود، حيث وضعها بصورة استعدادات الوكالة في منطقة الوسط، مشيراً إلى اتخاذ (أونروا) جملة من الإجراءات والتدابير، التي تم العمل عليها، فيما يخص المراكز الصحية والمدارس والمخيمات.



بدورها، أكدت غنام على أن أبناء شعبنا وحدة واحدة في كافة أماكن تواجدهم، وأن المسؤولية تكاملية لصالح مواطنينا، خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة، التي نعيشها على كافة المستويات.