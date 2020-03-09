"خضوري" تشكل لجنة عليا للطوارئ وتنتقل لإدارة العملية الأكاديمية عن بعد











رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة فلسطين التقنية- خضوري، ضمن لقاء جمع مجلس الجامعة، وسعياً منها لتحقيق مقتضيات السلامة العامة، واستناداً لأحكام المرسوم الرئاسي، بشأن إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)، وما تبعه من قرار الحكومة بإغلاق المؤسسات التعليمية، عن تشكيل لجنة عليا للطوارئ تعمل على مدار الساعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نوابه ومساعديه وعميد شؤون الطلبة ونقابة العاملين ومجلس اتحاد الطلبة لمتابعة سير العملية الاكاديمية عن بعد ضمن إطار خطة التعليم الالكتروني المعدة سابقا ومتابعة ما يستجد من تطورات.وبينت الجامعة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها في ظل الظروف الطارئة الحالية وسعيا منها لضمان استمرار العملية الأكاديمية- من خلال استثمار تقنيات التواصل الحديثة والذكية- ستعتمد في إدارة العملية الأكاديمية على منهجية التعليم عن بعد بالاعتماد على نظام التعليم الإلكتروني (LMS) المعتمد في الجامعة وفقا لخطة التعليم الالكتروني بمتابعة من النائب الأكاديمية ومساعد رئيس الجامعة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والعمادات والدوائر المختلفة.وأعلنت الجامعة عن جاهزية كادرها الإداري القصوى في مقرها الرئيس والفروع؛ لتلبية أي احتياج تتطلبه مصلحة العمل خلال فترة الطوارئ، بما يضمن سلامتهم، ويمكن الطلبة من الاستمرار في مسيرة العلم.وتدعو الجامعة جميع طلبتها وكادرها إلى متابعة صفحتها الالكترونية www.ptuk.edu.ps وبشكل خاص (البورتل) وبرنامج التعليم الالكتروني الموديل (LMS) للوقوف على آخر المستجدات؛ ولتعزيز التواصل بين كادر الجامعة وطلبتها واستثمار البوابة التعليمية لمواكبة العملية الأكاديمية.وأعلنت الجامعة عن تمنياتها بالسلامة لأبناء الشعب الفلسطيني ولأبنائها الطلبة وكادرها وذويهم، وأن تتمكن فلسطين والإنسانية من تجاوز وهزيمة هذا الوباء.