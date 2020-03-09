"التعليم" بغزة تُناقش التوسع في التعليم الإلكتروني

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رام الله - دنيا الوطن

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، الإجراءات العملية في توسيع عمليات التعليم الإلكتروني؛ ليشمل صفوف ومراحل دراسية غير الثانوية العامة، عبر موقع روافد التعليمي والإذاعة التعليمية، ومنصات الوزارة الإعلامية.



جاء ذلك، خلال لقاء عُقد في مقر الإذاعة التعليمية، بحضور وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية،د.أحمد أبو ندى، ومدير عام الحاسوب م. أسامة يونس، ومدير عام الشؤون الإدارية أ. رائد صالحية، وعدد من المختصين.



وأوضح، أن التعليم الإلكتروني في الوزارة، يتمتع بدرجة عالية من الجودة والتقدم، حيث إن موقع روافد الإلكتروني قد فاز ضمن أفضل 15 موقعاً إلكترونياً للتعليم الإلكتروني عبر العالم، كما أن إذاعة التعليم حققت الفوز في المرتبة الأولى على الإذاعات العربية عن فئة البرامج الحوارية.



وأوضح ثابت، أن وزارته لديها برامج مميزة، وحلول رقمية في التغلب على مختلف الظروف؛ لضمان استمرار العملية التعليمية، سواء في فترات الدوام أو التعطيل أثناء الظروف القاهرة، ومن هذه البرامج الحصص الافتراضية، والتواصل بين المعلمين والطلبة في تعليم المنهاج، وطرح الأسئلة والإجابات، إضافة إلى الفيديوهات التعليمية المصورة؛ لشرح منهاج الثانوية العامة التي تبث عبر موقع روافد، أو تلك التي تبث عبر صفحة الإذاعة التعليمية.



وأعرب عن استعداد وزارته لمنح الفضائيات الفلسطينية، وجميع المنصات والمواقع الإعلامية بالفيديوهات الخاصة بشرح منهاج الثانوية العامة، والفيديوهات الخاصة للمراجعة؛ لبثها خدمة للطلبة.



ولفت إلى أن تقدم الوزارة في هذا المجال قد لاقى الإشادة من العديد من المؤسسات الدولية ، فرغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات، إلا أن الوزارة تحقق النجاحات في هذا المضمار.



وتم خلال اللقاء، استعراض نجاحات برامج الإذاعة التعليمية في المراجعة الشاملة للثانوية العامة، حيث حقق برنامج "المتفوقون" الخاص بالمراجعة المباشرة لدروس منهاج الثانوية العامة، الذي تبثه إذاعة صوت التربية والتعليم على صفحتها على (فيسبوك) تفاعلاً كبيراً، حيث حصد أكثر من ربع مليون مشاهدة في أسبوعه الأول.