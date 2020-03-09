الجامعة الإسلامية بغزة تُصدر بياناً حول حالة الطوارئ بسبب فيروس (كورونا)





وقالت الجامعة، في بيان صحفي: إن خطواتها، تأتي استكمالاً لخطة وإجراءات الطوارئ، التي اتخذتها بعد إعلانها تعليق الدوم الأكاديمي والإداري يوم السبت الماضي.







وأضافت، أنه حرصاً على ضمان استمرار الخدمات المختلفة للطلبة، خلال حالة الطوارئ، قررت الجامعة اعتماد التوجه نحو أسلوب التعليم عن بعد، والتعليم الإلكتروني لمتابعة العملية التعليمية، خلال حالة الطوارئ؛ لضمان عدم إضاعة الفصل الدراسي الحالي عن الطلبة، مؤكدة أنها ستضع كل إمكاناتها البشرية والمادية؛ لتحقيق ذلك.





وأهابت الجامعة بأساتذتها وطلابها، أخذ هذا الموضوع بكامل الجدية، مشيرة إلى أن الجامعة، قد مرت بظروف أصعب من ذلك، ولديها الخبرة والإصرار لمواصلة المسيرة التعليمية وفق البيان.





وأشار الجامعة إلى أنها اعتمدت تشكيل ثلاث لجان لمتابعة حالة الطوارئ: الأولى لجنة طوارئ عليا لإدارة حالة الطوارئ، والثانية لجنة للتعليم الإلكتروني من أساتذة مختصين للمباشرة في ذلك في أقرب فرصة ممكنة، والثالثة لجنة للتوعية الصحية للطلبة والعاملين والجمهور.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجامعة الإسلامية، بغزة، اليوم الاثنين، استمرار التزامها بتعليمات الحكومة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتعليق العمل الإداري والأكاديمي، داخل حرم الجامعة، خلال حالة الطوارئ.وطالب مجلس الجامعة، الطلبة المبادرة للتواصل مع عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدرسيهم للاستفسار حول أية أمور أكاديمية، وكذلك التواصل مع عمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل والدائرة المالية؛ للحصول على الخدمات الإدارية التي يرغبونها عبر الوسائل الإلكترونية.