شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُؤكد خلو القطاع من فيروس (كورونا) وتُصدر تعميماً للمعتمرين

الصحة بغزة تُؤكد خلو القطاع من فيروس (كورونا) وتُصدر تعميماً للمعتمرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، تعميماً إلى المعتمرين القادمين إلى القطاع غداً، مؤكدة فيه على خلو القطاع من فيروس (كورونا)، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

تتقدم وزارة الصحة بالتهنئة من الإخوة والأخوات العائدين من الديار الحجازية إلى قطاع غزة، وتؤكد أن الإجراءات الصحية الوقائية لمواجهة فايروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) تستوجب مايلي: 

التأكيد على كافة المعتمرين العائدين، بالالتزام بالحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يوماً، ومن يخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية. 

على كافة المواطنين إفساح المجال أمام المعتمرين؛ لتنفيذ إجراءات السلامة خلال فترة الحجر المنزلي، والامتناع عن المخالطة والتهنئة المباشرة، حفاظاً على صحة الجميع.

ضرورة اتباع التعليمات الوقائية والسلامة الشخصية خلال فترة الحجر المنزلي، والاتصال فوراً على الرقم المجاني (103) للاستفسار أو الإبلاغ عن أي تغيرات صحية، وسيقوم فريق طبي بمتابعتكم في مقر إقامتكم.

الالتزام بإجراءات السلامة، والتقيد بها واجب ديني وأخلاقي وتعبير عن التزام ومسؤولية وطنية.

الوزارة تتخذ إجراءاتها ضمن خطة طوارئ؛ للتعامل مع المراحل المختلفة لتفشي الوباء، وتُكد مجدداً خلو قطاع غزة من مرض (كورونا) المستجد.

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