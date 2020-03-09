عودة يكشف تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بيني غانتس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة





وأكد أن (القائمة المشتركة) متمسكة بهدفها لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما رحبت عايدة توما سليمان، العضو في المشتركة، بتوجه غانتس رسميًا إلى رؤساء المشتركة حول نيته تشكيل حكومة.



وأفيد أنه سيلتقي يوم غد الثلاثاء ممثلون عن حزب (أزرق أبيض)، مع ممثلي المشتركة بمركباتها الأربعة؛ لبحث إمكانية تشكيل الحكومة برئاسة بيني غانتس.



وقد جاء من (أزرق أبيض)، أن غانتس كرر في الاتصالات مع عودة والنائبين أحمد الطيبي ومنصور عباس نيته تشكيل حكومة تخدم مصالح جميع المواطنين يهودًا وعرباً، والسعي لمنع معركة انتخابية رابعة.

رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس (القائمة المشتركة) في إسرائيل، أيمن عودة، استثناء التجمع من الاتصالات الهاتفية، التي أجراها اليوم، رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس مع رؤساء أحزاب القائمة، بأنه نهج مرفوض كليًا.وقال رئيس القائمة، أيمن عودة خلال المكالمة: "أوضحت لغانتس أن (القائمة المشتركة) ستعمل على تعزيز مصالح جميع المواطنين كفصيل موحد في مكوناته الأربعة"، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).