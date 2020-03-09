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"الأزهر" بغزة تتخذ عدة قرارات بظل حالة الطوارئ المعلنة لمنع انتشار (كورونا)

"الأزهر" بغزة تتخذ عدة قرارات بظل حالة الطوارئ المعلنة لمنع انتشار (كورونا)
رئيس جامعة الأزهر
رام الله - دنيا الوطن
قال د. أحمد التيان، رئيس جامعة الأزهر بغزة: إن مجلس الجامعة قد انعقد صباح اليوم؛ لدراسة إجراءات العمل الضرورية ومسؤوليات الجامعة وكلياتها الطبية في ظل حالة الطوارئ، مؤكداً التزام الجامعة بقرار الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين؛ والقاضي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس في المناطق الفلسطينية.

وأفاد بأن مجلس الجامعة، خلص إلى مجموعة من القرارات والتوصيات أهمها: تشكيل لجنة طوارئ لإدارة الأوضاع على المستويين الأكاديمي والإداري في الجامعة خلال حالة الطوارئ الحالية، برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية نواب الرئيس وعمداء القبول والتسجيل وشؤون الطلبة، وكلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية طب الأسنان.

وشدد على أنه سيكون هناك تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات من خلال الكليات الطبية بالجامعة؛ وبالأخص كلية الطب البشري، من خلال تشكيل فرق عمل من طلبة كلية الطب والمعيدين للتواصل مع المجتمع المحلي، بهدف توعية المواطنين حول فيروس (كورونا)؛ وذلك بالتعاون مع البلديات ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الفاعلة في مجالات الصحة.

كما أكد رئيس جامعة الأزهر، استمرار التدريب الميداني لطلبة الكليات الطبية في المستشفيات والعيادات الطبية، بما يضمن استمرار دور الجامعة في التواصل مع القطاع الصحي، وتقديم الخدمات اللازمة عند الضرورة.

وقال: إن العمل الإداري، سيستمر بشكل جزئي في الدوائر الإدارية والأكاديمية وفقاً للاحتياجات الطارئة والأساسية التي تقرها لجنة الطوارئ، بالإضافة إلى استمرار عمل عمادتي القبول والتسجيل وشؤون الطلبة بنظام تناوب الموظفين وبشكل جزئي، لضمان عدم تأخير المعاملات الضرورية للطلبة كإصدار شهادات التخرج أو المعاملات المهمة.

وأكد التيان استمرار مناقشات رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا، شريطة أن تكون المناقشة مغلقة ومقتصرة على الباحث والممتحنين والمشرفين فقط، بالإضافة إلى البدء الفوري بالتعليم الإلكتروني، بكل الوسائل المتاحة؛ من خلال المحاضرات المسجلة ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما أكد رئيس جامعة الأزهر، استمرار أعمال النظافة والتعقيم بشكل يومي لكافة الدوائر والمرافق العامة بالجامعة.

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