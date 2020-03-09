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"الأوقاف" تعلن إغلاق مسجد فاطمة الزهراء بضاحية "ارتاح" في طولكرم

"الأوقاف" تعلن إغلاق مسجد فاطمة الزهراء بضاحية "ارتاح" في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام ابو الرب عن إغلاق مسجد فاطمة الزهراء بضاحية "ارتاح" في محافظة طولكرم كإجراء وقائي لمواجهة انتشار فايروس (كورونا).

يأتي ذلك بعد إعلان الجهات المختصة بإصابة مواطن يسكن بالقرب من المسجد المذكور.

ودعا أبو الرب كافة أئمة وخطباء وسدنة المساجد بالعمل على استمرار عمليات التعقيم في المساجد ودورات المياه و إبلاغ المصلين بضرورة إحضار سجادة صلاة خاصة بهم للوقاية من انتقال العدوى.

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