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شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يصدر تعليمات جديدة للقطاع المصرفي بشأن أزمة (كورونا)

محافظ سلطة النقد يصدر تعليمات جديدة للقطاع المصرفي بشأن أزمة (كورونا)
اجتماع لمحافظ سلطة النقد
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا جملة قرارات للقطاع المصرفي بشأن أزمة فايروس (كورونا)، وذلك خلال الاجتماع التشاوري مع مدراء المصارف الذي انعقد اليوم في مقر سلطة النقد الفلسطينية في رام الله.

ونصت القرارات على الاستمرار في إغلاق فروع المصارف ومؤسسات الإقراض وشركات الصرافة العاملة بمحافظة بيت لحم وذلك حتى إشعار آخر.

كما تضمنت القرارات تمديد حقوق إعادة الشيكات المسحوبة على فروع المصارف العاملة في محافظة بيت لحم وذلك حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف تقديم الشيكات المسحوبة على فروع المصارف العاملة في محافظة بيت لحم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 10-3-2020 وحتى إشعار آخر، باستثناء الحالات التي يطلب فيها العملاء غير ذلك.

وأشارت القرارات إلى ضرورة التعامل بإيجابية على نظام الشيكات المعادة ونظام التصنيف الائتماني لدى التعامل مع قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المتضررة التي وردت في قرار عطوفة محافظي المحافظات.

وشملت القرارات دعوة المصارف إلى ضرورة حث الجمهور على استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية وتخفيض الرسوم المستوفاة على هذه الخدمات، بالإضافة إلى استخدام أجهزة الصراف الآلي في عمليات السحب والإيداع ودون أية عمولات حتى إشعار آخر.

وأكدت القرارات على أهمية استمرار المصارف بالقيام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة الفلسطينية حول هذا الشأن، إضافة إلى التعامل بإيجابية مع موظفات وموظفي المصارف الذين لديهم ظروف تمنعهم من العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب الأوضاع الراهنة.

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