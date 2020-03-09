"الصحة العالمية" تحذر: خطر الوباء جراء (كورونا) بات حقيقياً جداً

إجراءات في العالم بسبب كورونا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، من أن "خطر الوباء" جراء فيروس (كورونا) المستجد، بات حقيقياً جداً.



وقالت المنظمة وفق ما ذكرت قناة (الجزيرة): إن الهدف الأساسي هو وقف الفيروس ومنعه من الانتشار.



وشدّدت منظمة الصحة العالمية، على أن "على الدول التي تشهد انتشار الفيروس وقف المدارس وتعليق الفعاليات"، مشيرة إلى أن "الإجراءات الطارئة التي اتخذتها دول عدة لمواجهة (كورونا) فعالة".



وذكرت "الصحة العالمية": أن هناك العديد من الدول لا تعلن عن عدد الإصابات لديها جراء (كورونا).