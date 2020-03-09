القبض على شخص نشرَ أخباراً كاذبة عن إصابات بفيروس (كورونا) في نابلس

وأكدت وزارة الداخلية اليوم الاثنين أنها وضعت عدداً من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت المتابعة، بسبب نشر شائعات حول فيروس (كورونا) المستجد.



وقال الناطق باسم الوزارة، د. غسان النمر في بيان مقتضب: إنه "وضعنا عدداً من صفحات مواقع التواصل تحت المتابعة عقب نشر بعضها شائعات تتعلق بـ (كورونا)، وسيتم التعامل مع أصحابها وفق القانون".



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الاثنين، القبض على مشتبه به قام بنشر معلومات كاذبة عن إصابات بفيروس (كورونا)، سببت الإرباك والهلع بين المواطنين في المحافظة.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن فرع المباحث وبعد توفر معلومات عن قيام أحد الأشخاص بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة عبر صفحته على (فيسبوك) عن وجود 12 إصابة بمرض (كورونا) في نابلس، مما تسبب بالذعر لدى المواطنين وإرباك لدى الأهالي في المحافظة.وأضافت الشرطة: أنها قامت بتوقيف المشتبه لحين إحالته لجهات الاختصاص استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه أصولاً.وناشدت الشرطة المواطنين أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الناطقين الرسميين في الحكومة ووزارة الصحة فيما يخص هذا المرض، تجنباً للفوضى لدى المواطنين .