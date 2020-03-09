ألمانيا تعلن وفاة أول حالتين بفيروس (كورونا) المستجد

كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارةالصحة الألمانية اليوم الاثنين، عن وفاة شخصين أصيبا بفيروس (كورونا) المستجد، فيما أعلنت بريطانيا تسجيل رابع ضحية بالفيروس.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة، في ولاية شمال الراين - وستفاليا الغربية: إن امرأة تبلغ من العمر (89 عاماً) مصابة بـ (كورونا) توفيت في بلدة إيسن، وأن مريضا آخر توفي في منطقة هاينسبيرغ، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وفي بريطانيا، قال وزير الصحة مات هانكوك: إن شخصاً رابعاً في بريطانيا توفي متأثراً بفيروس (كورونا).



وصرح هانكوك: "هنا في المملكة المتحدة، حتى صباح اليوم، كانت هناك 319 حالة مؤكدة، ومن المحزن للغاية أن هذا يشمل الآن أربع حالات وفاة"