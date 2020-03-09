قناة إسرائيلية: سيتم عزل نحو 300.000 شخص إذا اُتخذ قرار بعزل جميع العائدين





ويحظر على الجنود العائدين إلى إسرائيل من اية دولة كانت المجيئ إلى قواعدهم لفترة من الزمن، فيما يستعد الجيش لإقامة منشأة عزل خاصة به.





هذا وتقرر أيضا أن الشبان الذين سيتجندون الشهر الجاري سيصلون على قاعدة التجنيد بدون مرافقين، وإذا كان هؤلاء خاضعين للحجر الصحي – فيتم تأجيل موعد التحاقهم بالجيش.



وقرر وزير الجيش، نفتالي بينت عدم فرض إغلاق شامل على المناطق الفلسطينية، بسبب انتشار الفيروس فيها، ومع ذلك تقرر أن يستمر الإغلاق المفروض على بيت لحم.





رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 13) الإسرائيلية اليوم الاثنين: إنه سيتم عزل حوالي 300.000 إسرائيلي، إذا تم اتخاذ قرار بعزل جميع العائدين من الخارج وليس دول محددة.في السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عدد الجنود الخاضعين للعزل خوفاً من فيروس (كورونا) حوالي 2100 جندي عاد معظمهم من الخارج، أو اختلطوا بأشخاص مرضى.وشدد الجيش الإسرائيلي اجراءاته لمنع تفشي فيروس (كورونا) في قواعده.