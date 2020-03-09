"ديوان الموظفين" بغزة يصدر قراراً بشأن الموظفين العائدين من الخارج



وطالب الديوان في كتاب رسمي عممه على مختلف المؤسسات الحكومية، بضرورة الالتزام والتقيد بتعليمات وزارة الصحة بخصوص الموظفين العائدين من الخارج، في إطار الوقاية من انتشار فيروس (كورونا)، وفق ما نقلت صحيفة (الاقتصادية).





رام الله - دنيا الوطنأصدر ديوان الموظفين العام بغزة، قراراً بمنح الموظفين العائدين من الخارج "إجازة حجر براتب"، لمدة (14 يوماً)، وفقا لتقديرات وزارة الصحة.