باستثناء التجمع.. غانتس يجري اتصالاً هاتفيًا مع رؤساء أحزاب "المشتركة"





وجاء من الحزب أن غانتس كرر نيته تشكيل حكومة تخدم مصالح جميع المواطنين "يهود وعرب" والسعي لمنع معركة انتخابية رابعة.



واجتمع بيني غانتس مع رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان لبحث إمكانية تشكيل حكومة جديدة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وفي تصريح مقتضب للصحفيين في ختام اللقاء، لم يفصحا ما إذا تم بحث مسألة تشكيل حكومة ضيقة بدعم (القائمة المشتركة).



وفي حديث مع موقع (واينت) الإخباري، ادعى الوزير من حزب (الليكود)، ياريف ليفين بأن النواب العرب يعملون بتوجيهات من منظمة (حزب الله).



ورفض النائب أحمد الطيبي هذا الادعاء، واصفا اياه بتحريض خطير ضد أعضاء "كنيست العرب".



وتتفاقم الأزمة داخل (أزرق أبيض) في أعقاب دراسته إمكانية تشكيل حكومة ضيقة بدعم نواب (القائمة المشتركة) الأمر الذي يثير حفيظة النائبين، يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر عن حزب "تيليم" الذي يمثل الجناح الأكثر يمينياً في(أزرق أبيض).





وقال مصدر مسؤول في (أزرق أبيض): إن رئيس حزبهما، موشيه يعلون، أوعز إليهما أما بالوقوف إلى جانب (أزرق أبيض) أو استخلاص العبر أي الاستقالة من الحزب.



وعلم أن هنديل وهاوزر رفضا التعهد بأنهما سيصوتان إلى صالح حكومة من هذا القبيل ويواصلان السعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.



ويخطط نشطاء عن الحزب التظاهر قبالة منزليهما ليؤيدا هذه الامكانية، ويشار الى انه اذا قرر النائبان الانسحاب من الحزب والاحتفاظ بمقعديهما فستفرض عليهما قيود وفقا لما ينص عليه القانون.







رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس عصر اليوم اتصالاً هاتفياً مع رؤساء أحزاب (القائمة المشتركة) باستثناء التجمع، النواب أيمن عودة وأحمد الطيبي ومنصور عباس.