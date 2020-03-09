شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم يوجه دعوة لكل من تعامل مع المصاب بـ (كورونا) بالمحافظة

محافظ طولكرم يوجه دعوة لكل من تعامل مع المصاب بـ (كورونا) بالمحافظة
محافظ طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
وجه محافظ طولكرم عصام أبو بكر، دعوة لكل من تعامل أو خالط المصاب بفيروس (كورونا) والذي أعلنت عنه وزارة الصحة من ضاحية "ارتاح" بمدينة طولكرم إلى الالتزام بمنزله والتواصل مع الطواقم الطبية المختصة بوزارة الصحة من خلال الاتصال  على الرقم 0562401047، وذلك بالسرعة الممكنة.

وتمنى أبو بكر وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السلامة لجميع المواطنين، مؤكداً على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، داعياً للحفاظ على الهدوء، وعدم التعامل مع الشائعات. 

وكان أبو بكر أعلن عن المباشرة باتخاذ المزيد من الإجراءات في أعقاب إعلان وزارة الصحة عن إصابة أحد المواطنين من ضاحية "ارتاح" بمدينة طولكرم بفيروس (كورونا).

وأشار أبو بكر خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده في دار المحافظة، إلى أن المصاب، يعمل بأراضي عام 48 وأن العدوى نقلت إليه من صاحب العمل.

وتابع المحافظ قائلاً: "تعاملت الطواقم  الصحية مع المصاب وفق الإجراءات المتبعة والمقرة من قبل وزارة الصحة، مع حصر  الذين تعامل معهم المصاب، سواءً من أفراد عائلته، أو من أبناء منطقته".  

وأعلن أبو بكر عن إغلاق صالات الأفراح والقاعات العامة، والمقاهي، ومقاهي الإنترنت والإكبوكس فوراً، مع اتخاذ إجراءات أخرى، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم، مشيداً بدور مدراء الأجهزة الأمنية، ولجنة الطوارئ  وجهودهم المتواصلة في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.   

ودعا المواطنين إلى عدم الهلع والتعامل بوعي عالٍ في ظل هذه الظروف التي تشهدها المحافظة، مؤكداً أن كل ما تقوم به الجهات ذات العلاقة من إجراءات على الأرض هو لصالحهم، مشيراً إلى أن لجنة الطوارئ بحالة انعقاد دائم ومتواصل للتعامل مع أية مستجدات وفق ما تقوم به الجهات الطبية.  

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