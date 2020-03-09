عريقات يُصدر قرار بشأن دوام الموظفات الأمهات بمنظمة التحرير

وحسب عريقات، عبر (تويتر)، فإن ذلك بالاضافة إلى إعفاء الموظفين ذو المناعة الضعيفة نظراً لكونهم يعانون من أمراض مزمنة من الدوام وذلك بالتنسيق المباشر مع المسؤول.





وأضاف عريقات: "سيتم اثبات الحضور والغياب بالتنسيق مع الشؤون الادارية في كل دائرة والموظفين من خارج محافظة رام الله يكون دوامهم بالتنسيق مع المسؤول المباشر، وهذه القرارات تصب في مصلحة العمل وبالاستناد الى الاجراءات المتبعة لمواجهة فايروس كورونا".



رام الله - دنيا الوطنقرر أمين سر اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات وتأكيداً على الالتزام بالمرسوم الرئاسي باعلان حالة الطوارئ إعفاء الموظفات الأمهات اللواتي لديهن أطفال في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس من الحضور اليومي حسب حاجة العمل في الدائرة، ويكون دوام باقي الموظفات بالتنسيق المباشر والدوام حسب الحاجة.