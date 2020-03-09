الداخلية: نتابع عدداً من صفحات مواقع التواصل عقب نشر شائعات تتعلق بـ (كورونا)

وقال الناطق باسم الوزارة، د. غسان النمر في بيان مقتضب: إنه "وضعنا عدداً من صفحات مواقع التواصل تحت المتابعة عقب نشر بعضها شائعات تتعلق بـ (كورونا)، وسيتم التعامل مع أصحابها وفق القانون".



وكانت وزارة الداخلية، دعت كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى أهمية توخي الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بانتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) في أي من محافظات الوطن، وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي.





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية اليوم الاثنين أنها وضعت عدداً من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت المتابعة، بسبب نشر شائعات حول فيروس (كورونا) المستجد.