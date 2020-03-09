الرئيس عباس: جهود جبارة تبذلها قطاعات الشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس (كورونا)

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالجهود الجبارة التي تبذلها قطاعات الشعب الفلسطيني كافة لمواجهة فيروس "كورونا".



وقال الرئيس عباس، لدى استقباله اليوم الإثنين، رئيس الوزراء محمد اشتية، للحديث عن الأزمة التي تعيشها فلسطين جراء فيروس كورونا، "منذ أربعة أيام أصدرنا مرسوماً لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ومنذ ذلك الوقت ورئيس الوزراء يقوم بجهود جبارة، حيث استنفر كل إمكانات الدولة من الحكومة والأجهزة الأمنية والمحافظين والمؤسسات الخاصة وغيرها لتجنيدها في خدمة هذا العمل للتخفيف من الإصابات"، وفق وكالة (وفا)



وأضاف الرئيس عباس: "نرجو ألا تنتشر الاصابات أكثر، وهذا يعود لجهود رئيس الوزراء وباقي الوزراء، واخص بالذكر وزيرة الصحة التي جندت كل إمكانيات وزارتها من أجل مواجهة هذا الفيروس".



وأشاد الرئيس عباس، بجهود باقي الأجهزة التي تعمل ليل نهار وفي كل مكان تبذل اقصى جهودها لضبط الأمور وعدم إثارة الهلع والخوف لدى الجمهور الفلسطيني.



وأضاف الرئيس عباس: "رئيس الوزراء سيطلع الجمهور الفلسطيني عما لديه من إنجازات هامة ومشاريع للمستقبل القريب، معربا عن أمله أن تنتهي هذه الغمّة".