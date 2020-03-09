غانتس يكشف تفاصيل اجتماعه مع ليبرمان.. هل نرى حكومة بعيدًا عن نتنياهو؟

بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض ورئيس حزب (يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان

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رام الله - دنيا الوطن

قال بيني غانتس رئيس تحالف (أزرق-أبيض): إنه اتفق مع رئيس حزب (يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان، على التعاون من أجل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.



وأضاف غانتس في تغريدة عبر صفحته بموقع (تويتر): "لقد انتهيت للتو من لقاء جيد مع أفيغدور ليبرمان، اتفقنا على تعاون لتشكيل حكومة لإخراج إسرائيل من الوحل التي هي فيه، ومنعا للانتخابات الرابعة، سنناقش التفاصيل في وقت لاحق".



وأمر غانتس، فريقه السياسي، بإجراء محادثات مع (القائمة العربية المشتركة) لدعم تشكيل حكومة برئاسته من الخارج، وبالتالي؛ إزاحة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو عن المشهد السياسي في إسرائيل.



وفي سياق متصل، أفادت القناة 11، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحاول إقناع عمير بيرتس، بالانضمام إليه وتشكيل حكومة معه، كما حاول مع آفي غباي، رئيس حزب العمل السابق، بعد انتخابات نيسان/ أبريل الماضي.



وأوضحت القناة، أن بيرتس يرفض الانضمام، لحكومة يتزعمها نتنياهو، خصوصًا وأنه من ضمن الأشخاص الذي يطالبون بإبعاده عن الساحة السياسية، بسبب قضايا الفساد.