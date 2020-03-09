قلقيلية: وزارة الاقتصاد تغلق معمل معجنات يستخدم مواد منتهية الصلاحية

أغلقت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، معمل للمعجنات والجاتوه في محافظة قلقيلية يستخدم مواد أولية منتهية الصلاحية.







وبينت الوزارة في بيانها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أنه تم ضبط انتاج هذا المعمل بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي في محافظة سلفيت أثناء محاولة صاحبها تسويق المنتج في المحلات التجارية وعلى اثر ذلك تم الكشف عن استخدامه لمواد منتهية الصلاحية في عملية التصنيع ووفقاً لذلك تم اغلاق المعمل وتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه.

رام الله - دنيا الوطن