الصحة بغزة: نبحث تنفيذ الحجر الإجباري لمجموعة من المواطنين غير الملتزمين

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها تبحث مع الجهات المختصة تنفيذ الحجر الاجباري لمجموعة من المواطنين العائدين الى قطاع غزة، مؤخرًا، ممن لم يلتزموا بالحجر المنزلي.



بدورها، أطلقت دائرة التثقيف وتعزيز الصحة بوزارة الصحة بغزة، حملة توعوية للوقاية من فيروس (كورونا).



من جانبها، أوضحت بشرى عودة الاخصائية الاجتماعية أن الحملة تهدف لتوعية الجمهور بماهية فيروس (كورونا) المستجد وفترة حضانته وأعراض الاصابة به، ووسائل انتقال الفيروس، وكيفية الوقاية منه، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة به.